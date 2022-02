Sul suo profilo Twitter il cronista di DAZN Giovanni Barsotti ha raccontato un retroscena su Dusan Vlahovic scoperto nei mesi scorsi durante un'intervista per l'emittente calcistica. Ecco quanto svelato allora dal nuovo centravanti della Juve, che proprio questa mattina si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore bianconero: "Jovetic mi raccontò di non essere andato al Real perché non si sentiva pronto. Poi però si è rotto il ginocchio". Come riflette il giornalista, "i treni vanno presi"...