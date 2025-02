Vlahovic, il significato dietro l'esultanza

AFP via Getty Images

Dusanha finalmente ritrovato il gol, e lo ha fatto con una conclusione straordinaria da fuori area. Un colpo potente, preciso, sotto l’incrocio, che ha fatto esplodere lo Stadium. Eppure, l’attaccante serbo non ha reagito come ci si aspetterebbe: nessuna corsa liberatoria, nessun urlo di sfogo, solo un momento di silenzio, quasi di incredulità.Forse il peso delle critiche, dei rumors di mercato e delle difficoltà recenti lo hanno portato a vivere questa rete più come un sollievo che come un’esplosione di gioia. Ma la reazione dei compagni dice molto: lo hanno travolto, abbracciato, spinto a godersi il momento.