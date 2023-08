La Juventus sembra essere in piena rivoluzione durante questa estate. La squadra bianconera è determinata a portare a termine l'operazione tanto attesa e cercata alla Continassa, sia per motivi tecnici che finanziari, con ilche offre una preziosa opportunità sul frontePer garantire il bilancio, la Juventus necessita di cessioni eccellenti, che potrebbero comportare sacrifici anche dal punto di vista tecnico. Uno di questi potrebbe essere Dusan, il quale è stato acquistato un anno e mezzo fa per 81,6 milioni ed era stato considerato l'erede di Cristiano Ronaldo e l'elemento chiave per costruire l'attacco del futuro. Tuttavia, la permanenza di Vlahovic sembra essere in dubbio, poiché è uno dei giocatori più ambiti sul mercato e ha avuto una stagione con più ombre che luci, segnando solo 14 gol in 42 presenze e affrontando problemi fisici. Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus,, che è stato meno prolifico nelle ultime due stagioni. Lukaku, con la sua fisicità e la capacità di proteggere il pallone, potrebbe aprire spazi per i centrocampisti e permettere alla squadra di avanzare, dando la possibilità di lanci lunghi e veloci verso l'area avversaria.L'affare prevede un conguaglio a favore della Juventus, ma la valutazione dei due giocatori è ancora oggetto di discussione tra i club. La Juve punta a ottenere 40 o meglio 50 milioni di euro, mentre il Chelsea vorrebbe restare su cifre più basse, al massimo 30-35 milioni. Il confronto prosegue, ma entrambe le parti sono consapevoli che portare l'affare a termine sarebbe un successo: risolverebbe il problema di Lukaku, che vive una situazione complicata al Chelsea, e darebbe ossigeno al bilancio della Juve