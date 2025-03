Vlahovic, il retroscena sulla richiesta di Thiago Motta e il mancato aiuto dei compagni

AFP via Getty Images

Cosa ha chiesto Thiago Motta a Vlahovic

Non ha potuto fare assolutamente nullaper aiutare laa rimettersi in carreggiata, nella notte sportivamente drammatica dell'Allianz Stadium . Entrato in campo al 30' del secondo tempo al posto di Randal Kolo Muani (a sua volta poco utile alla causa in una serata storta per tutti), l'attaccante serbo ha pure spalancato la porta alla Dea per il goal del 4-0, con una grottesca scivolata che di fatto ha coinciso con un assist per Ademola Lookman. Insomma, niente da salvare nemmeno per lui.Eppure, evidentemente, Thiago Motta ci sperava, tanto che al momento di mandarlo in campo gli ha detto:, nella speranza di riaprire la partita. Lo racconta Davide Bernardi, che ha vissuto il match da bordocampo, a Calciomercato.com, aggiungendo questo: "Il serbo è protagonista anche poco dopo, quando l’Atalanta si concede il lusso di toreare a Torino la Juve, sotto gli olè dei propri tifosi. In quel momento mancano pochi minuti alla fine, anche dopo un breve colloquio in mezzo al campo, la Juve è bassa e non pressa più alto, probabilmente vuole evitare che la serata finisca anche peggio di così.Lo segue solo Locatelli e la Dea rischia di nuovo di arrivare in fondo per fare anche il quinto".

I voti dei giornali a Vlahovic

Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua "comparsa" in campo.- Incespica sul pallone del 4-0.- La situazione era compromessa, ma riesce a renderla grottesca servendo l’assist del 4-0 a Lookman.- La foto della stagione: scivola e innesca il quarto goal atalantino. Ci prova in diagonale.