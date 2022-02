La Gazzetta dello Sport in edicola riporta un particolare sull'ultimo intervento di Vlahovic, quando difende la palla prima di prendersi un fallo vitale, prendendosi i complimenti di tutti e in particolare di Allegri. "Minuto 93 e qualche spicciolo di secondo - racconta il quotidiano - il coro “Dusan Dusan” parte dallo spicchio dei tifosi bianconeri e poi si propaga per tutto il resto dello stadio, dove ci sono parecchi juventini. Succede non dopo uno dei due gol ma per una palla che Vlahovic difende strenuamente contro tre avversari, costretti al fallo per fermalo".