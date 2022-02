1









Un'offerta dell'ultimo minuto, pur di non darlo alla Juventus. Secondo quanto riporta Cadena Ser, Dusan Vlahovic prima del passaggio in bianconero è stato offerto al Real Madrid. Una chiamata arrivata dalla Fiorentina, a cui i blancos hanno detto no. Il tutto per aspettare Mbappé, libero a giugno a parametro zero.