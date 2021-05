La Fiorentina punta forte su Dusan Vlahovic, autore di 21 in gol in questa stagione di Serie A, la maggior parte nel girone di ritorno. Segnale di una crescita continua, registrata dai maggiori top club italiani tra cui la Juventus. Il club vorrebbe continuare a disporre dei suoi gol e il tecnico della Viola Iachini ha raccontato un retroscena riguardante il classe 2000: "L'estate scorsa sia io che il club eravamo d'accordo nel tenerlo a Firenze, vuol dire che credevamo in lui".