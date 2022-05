Il prossimo anno Dusan Vlahovic perderà Paulo Dybala come partner d’attacco, ma... dovrebbe trovarne altri. Il primo rinforzo sarà Federico Chiesa, out per tutta la stagione e soprattutto nella seconda parte per il brutto infortunio al ginocchio, l'amico che potrà supportarlo e aiutarlo a trovare sempre il gol. Un prezioso alleato che peraltro conosce benissimo. E poi? Dal mercato potrebbe arrivare il Fideo Di Maria, in uscita a parametro zero dal Psg ed esperto di assist. Le alternative? Zaniolo o anche David Neres, brasiliano dello Shakhtar Donetsk.