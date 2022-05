"Juventus, Vlahovic e il primo digiuno da gol in carriera. Il gioco di Allegri limita l'attaccante". Titola così Repubblica, in un approfondimento che prova a spiegare i tormenti di Dusan Vlahovic. Come? Così: "Da quando il serbo ha iniziato a giocare con regolarità, un anno e mezzo fa, non è mai stato quattro partite senza segnare. Allegri prova a consolarlo ("Il suo lavoro è sempre utile"), ma l'espressione cupa in panchina dopo la sostituzione col Genoa fa capire quanto l'inserimento negli schemi bianconeri sia difficoltoso".



E ancora: "La faccia di Dusan Vlahovic sprofondato in panchina dice qualcosa che è meglio non dire? Ha l'aria del centravanti tormentato perché non segna da un po', e non ne era abituato, oppure gli ronzano per la testa pensieri scabrosi?".