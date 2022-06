Via il 3 giugno, per ultimo, pronto a rientrare alla Continassa il 4 luglio, per primo. Dusan Vlahovic ha tanta voglia di prendersi la Juve e non solo. Andreja Milutinovic, preparatore suo personale e di tanti campioni, che non a caso lo hanno ribattezzato il “Messi dei personal trainer”, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Problema agli addominali? Il problema è già stato risolto! Le terapie hanno dato i risultati sperati. Così, grazie alla collaborazione dello staff medico della Juventus, adesso è tutto a posto"».



VACANZE - «Le vacanze di Dusan sono iniziate l’altro ieri, il 9 giugno, perché i primi giorni “ufficiali” concessi dal club li abbiamo sfruttati per risolvere il problema. Adesso il piano prevede riposo fino al primo luglio, poi inizieremo un lavoro individuale che consentirà a Vlahovic di presentarsi completamente pronto per l’inizio del ritiro».



AL TOP - «Non è importante essere i primi all’inizio, conta esserlo alla fine della stagione. Ai miei ragazzi insegno a vivere ogni giorno come fosse un piccolo obiettivo da raggiungere per poi misurare il successo alla fine».



INSTANCABILE? - «Io lavoro per creare gladiatori che acquistino fiducia attraverso il duro lavoro. Soltanto la fede in questo sistema di allenamenti e i sacrifici permettono di arrivare al successo».



5 MESI DI JUVE - «Nessuna euforia, sta vivendo questa esperienza con tranquillità. Dusan ha tanta voglia di ripagare la fiducia che il club gli ha dimostrato».



CHI LO HA IMPRESSIONATO DI PIU' - «Dybala».



IN COSA E' UNICO - «Dusan non è mai soddisfatto!».



A CHI ASSOMIGLIA - «Sono tutti ragazzi con un aspetto da killer. Ma nella sostanza sono bambini piccoli...».



AUGURIO - «Auguro a Dusan di essere il migliore del mondo e di vincere il Pallone d’oro».