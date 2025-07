Vlahovic, il Milan sempre alla finestra: la posizione della Juventus

AFP via Getty Images

Mentre i giocatori si stanno godendo le vacanze dopo le fatiche del Mondiale per Club, alla Continassa continua il lavoro dellasul mercato in uscita e in entrata, con molte questioni aperte e legate a doppio filo… a. Molto infatti, soprattutto in termini di acquisti, dipenderà dall'esito finale della situazione relativa all'attaccante serbo, che se fosse ceduto andrebbe a liberare uno spazio importante nel monte-ingaggi del club mentre al contrario, restando in bianconero, creerebbe un problema non da poco da questo punto di vista, con l'ulteriore rischio di finire fuori rosa a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Vlahovic-Milan, la situazione

E proprio per il fatto che il numero 9 è a bilancio per quasi 20 milioni di euro i bianconeri non sono nelle condizioni di fare regali, ma ogni giorno di più potrebbero andare incontro ai potenziali acquirenti, come scrive La Gazzetta dello Sport. Alla finestra c'è anche ildi Max Allegri, uno dei club che forse potrebbe stimolarlo dopo i rifiuti ad altre opzioni come quelle turche. Del tipo: adesso è una suggestione, ma vediamo a fine agosto come sarà la situazione e se le condizioni saranno più vantaggiose. La Juventus non si preclude nulla a priori, nemmeno la possibilità di agevolare l'affare. Non è contemplata, invece, l'eventualità di pagare il serbo per poi vederlo giocare e segnare altrove. A quel punto, meglio rinunciare al sostituto e sfruttarlo fino all'ultimo giorno di contratto insieme a Jonathan David.