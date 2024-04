Dusan Vlahovic dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il match di campionato contro la Lazio, si è rifatto proprio con i biancocelesti nella gara di Coppa Italia. Suo il gol del 2-0 che mette la Juventus con un piede in finale. L'attaccante serbo ha esultato sui social il successo ottenuto in un momento così difficile per tutta la squadra come lui stesso ha ammesso nel post partita. "ll gruppo, la mentalità giusta, il gioco di squadra ci hanno premiato. Avanti così!" il messaggio pubblicato sui social.