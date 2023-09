Le parole di Guidosu Tuttosport:"Dusan Vlahovic è questo. La pubalgia si era presa i suoi muscoli, le pressioni avevano ingarbugliato la sua serenità, il gioco aveva inzuppato il suo istinto e qualche dubbio su chi fosse veramente Vlahovic erano venuti a tutti, Dusan compreso, anzi Dusan per primo (perché il punto debole del ragazzo è sempre stata la fiducia). Dusan Vlahovic, però, è questo: un centravanti micidiale, con potenzialità inespresse tutte da esplorare, anzi da far esplodere, innescandolo con un gioco che gli offra palloni come quelli di ieri pomeriggio".