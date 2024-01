E' tutto pronto per la sfida di domani tra la Juve e il Frosinone, con i bianconeri che hanno l'obiettivo primario di centrare l'accesso alle semifinali. Non sarà una gara semplice quella contro gli uomini di Di Francesco, che già nel match di campionato hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà i bianconeri. Sarà una gara particolare anche per Dusan Vlahovic, che nelle ultime sette presenze di Coppa Italia ha messo a segno una sola rete. Inoltre, l'attaccante serbo non è mai riuscito ad andare a segno in un quarto di finale di questa competizione.