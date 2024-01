Domani sera la Juve di Allegri dovrà cercare di riportarsi a due punti dall'Inter nella sfida interna contro il Sassuolo e per farlo si affiderà ancora una volta alla coppia d'attacco composta da Yildiz e Vlahovic. Il serbo ha uno score piuttosto notevole contro i neroverdi, dato che in tutte le partite casalinghe disputate contro il club emiliano, DV9 è sempre andato a segno. 3 le occasioni totali, due al Franchi ai tempi della Fiorentina, dove ha realizzato una rete in oguno dei due match, oltre alla doppietta messa a segno allo Stadium con la maglia della Juve.