A raccontare il momento di flessione di Dusan Vlahovic c'è un dato, raccolto da Gazzetta dello Sport: " I tocchi in area sono saliti da 6 (Fiorentina) a 6,3 (febbraio juventino) a 6,7 (marzo-maggio). E questo è strano. Vlahovic insomma si fa sentire in area ma non calcia quasi più in porta. Alla Fiorentina tirava 1,6 volte a partita, alla Juve è crollato dai 2,5 tiri di febbraio allo 0,9 attuale".