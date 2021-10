L'ex giocatore e attuale CT dellaDraganha parlato a Firenzeviola.it di Dusan, attaccante dellaentrato nel mirino di diverse big tra cui la. "Dusan è un talento super, che è destinato a fare grandi cose nella sua carriera" ha dichiarato l'allenatore. "Nonostante sia giovane, è un professionista esemplare che vanta una capacità unica di isolarsi e pensare solo al campo. Sono felice di quanto sta facendo con noi, e non parlo solamente dei gol. Guardate il suo atteggiamento in campo: è un vero lottatore, uno che non molla mai neanche di un centimetro. Dove può arrivare? Davanti a sé ha un grandissimo futuro. È concentrato al 100% sul suo lavoro e mi auguro solo che continui così. Vlahovic può fare una carriera davvero importante e non deve porsi alcun limite".