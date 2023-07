Dusan Vlahovic, acquistato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, può essere ora ceduto dalla Juve. Come riferisce Calcio e Finanza, dopo gli ammortamenti, al 30 giugno 2023 il valore netto a bilancio del cartellino dell’attaccante serbo era pari a circa 55 milioni di euro annui: una cessione, come si legge nelle indiscrezioni della stampa, a 70/80 milioni di euro genererebbe una plusvalenza pari a 15/25 milioni di euro.Considerando anche l'ingaggio lordo che è pari a 12,95 milioni, l'effetto positivo dalla cessione sul bilancio 203/24, quindi, potrebbe aggirarsi intorno ai 46/56 milioni di euro circa, in base al valore della cessione.