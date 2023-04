"Lui ha voluto fortemente la Juve, e credo la “veda” anche nel suo futuro. Abbandonarla - e ne sa qualcosa il sottoscritto - sarebbe controproducente: restare in bianconero sarebbe la scelta migliore", questo il consiglio di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, a Dusan Vlahovic, nell'intervista rilasciata alla QUI per leggere tutte le sue parole sul serbo, Allegri e il momento del centravanti.