"Vlahovic? Per lui andare alla Juve è stata la mossa giusta". Parola di Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo e connazionale del giovane bomber bianconero, che in patria è intervenuto ai microfoni di Sport Klub dicendo la sua anche sull'ex attaccante della Fiorentina. Ecco il suo commento: "La Juventus è concentrata sulla Champions League e ha acquistato Dusan Vlahovic per trasformarlo nella prima stella bianconera, sono sicuro che lo sarà. Ha tutte le caratteristiche necessarie, dalle abilità calcistiche alla forza mentale. Per lui andare alla Juve è stata la mossa giusta".