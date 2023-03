Ilosserva. Eguarda ben oltre il termine della stagione. Ancora in bilico, il suo futuro: fa gola a tante squadre, il serbo, che non è certo di rimanere anche nel prossimo anno, quando potrebbe ritrovarsi in una Juventus senza Champions League. La sua grande ambizione.Intanto, oggi l'ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza, con Dusan che resta in dubbio per un posto da titolare: il ballottaggio è con Kean sul ruolo di centravanti per la trasferta dell'Olimpico. Dusan che incassa occhi e complimenti dei top club europei, a partire dal Bayern Monaco: due emissari del club bavarese erano allo Stadium nel match contro il Torino, e resta un nome importante per il prossimo mercato. La Juve ha già fatto il prezzo: i bianconeri avevano speso oltre 81 milioni di euro, ma con i bonus la cifra può salire a 92 milioni. Toccherà sborsare un'offerta particolarmente ricca per prenderlo.