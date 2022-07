Gli occhi su Angel Di Maria, ma non solo. La Juventus e i suoi tifosi, ieri, lo hanno accolto al JMedical, ma nel mezzo delle sue visite è spuntato un altro giocatore: Dusan Vlahovic. E' stato accolto da grandi cori e applausi dei tifosi presenti ed è apparso in gran forma: come scrive la Gazzetta, dopo gli ultimi controlli e test è emerso che la pubalgia è alle spalle, grazie al programma di recupero svolto, in campo e con allenamenti privati, in Serbia.