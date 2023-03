Le parole dia Juventus Tv:QUALIFICAZIONE - "Era molto importante passare il turno, siamo contenti. Ma ora è finita e guardiamo avanti, alla prossima che sarà molto importante".IL GOL - "Una sensazione di liberazione, ero contento. Spero di continuare così. Un gol non cambia niente, la sfida c'è tutti i giorni, devi far vedere cosa sai fare, devi essere continuo. Io continuerà a lavorare ancora più duramente, con più umiltà, più determinazione e cattiveria".I TIFOSI - "Hanno fatto la differenza. Sono rimasto perplesso dopo la Samp per tutto l'affetto che ho ricevuto. Mi hanno aiutato, anche oggi mi hanno caricato tantissimo. Li ringrazio, spero di fare ancora gol e gioire con loro".LA SQUADRA - "Mi sono sempre stati vicino, mi dicevano di non preoccuparmi, di andare vanati che il gol sarebbe arrivato. La squadra come il mister, li ringrazio tanto, spero di aiutare ancora di più".INTER - "Stiamo guardando alla prossima partita, sarà importantissima. Dobbiamo fare bene, essere concentrati, ma la partita si prepara da sola, giochiamo il Derby d'Italia a casa loro. Saremo pronti".