Quella di ieri è stata la quinta partita consecutiva per Dusan Vlahovic senza segnare. Un digiuno che in campionato dura dalla gara contro la Salernitana mentre in Europa League dalla partita di andata con il nantes. Nel match contro il Friburgo, il serbo ha vinto solo due dei sette duelli con gli avversari e perso 14 palloni. Numeri emblematici che dimostrano le difficoltà dell'ex Fiorentina, che con la maglia viola segnava di media un gol ogni 104 minuti, mentre a Torino uno ogni 196.