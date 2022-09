Come racconta Tuttosport, è proprio vero chehanno giocato lo stesso numero di palloni nella loro partita d’esordio di questa Champions League? Più o meno. Il quotidiano riporta i numeri, in un articolo firmato da Enrico Turcato: "Ne ha toccati addirittura più Vlahovic contro il Paris Saint-Germain (23) di Haaland (19), che però contro il Siviglia ha realizzato una doppietta determinante per il 4-0 in trasferta del City. In realtà se consideriamo il mero dato numerico e asettico dei tocchi palla, l’attaccante serbo della Juventus gioca in media in questa stagione addirittura più palloni del bomber norvegese: 22 a 20.8 - tenendo conto di tutte le competizioni".