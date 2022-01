Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, ieri pomeriggio il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale della Toscana Francesco Torselli ha presentato un'interrogazione in merito alla presunta violazione dell'isolamento Covid da parte di Dusan Vlahovic, nella notte in cui da Firenze si è diretto verso Torino per completare il suo trasferimento alla Juventus: "Se ci sono delle regole - ha affermato Torselli - non valgono solo per i lavoratori gli studenti o genitori dei bimbi che impazziscono tra normative e circolari Covid ma anche per il signor Dusan Vlahovic".