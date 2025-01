Ladeve trovare una soluzione per il futuro di Dusan, la volontà bianconera è quella di rinnovare il contratto al centravanti serbo in modo da spalmargli l'ingaggio e ridurlo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport tuttavia la volontà di Dusan sarebbe quella di attendere l'estate e in quella circostanza si potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato per arrivare a Dusan. Tutto resta comunque ancora aperto e ogni scenario per il futuro di Vlahovic sembra ancora percorribile.