. Più un assist contro la Roma, nell'unico match del recente passato in cui non è finito sul tabellino tra i marcatori.. E ora brilla più che mai, forte della doppia cifra, raggiunta e poi anche superata nella sfida di questa sera contro ilche lasembrava non riuscire proprio a sbloccare. È il serbo il grande trascinatore della squadra bianconera che chiude questa domenica a +1 sull'Inter, per la prima volta in stagione, nel turno che la rivale per lo scudetto non ha potuto disputare per via dell'impegno in Supercoppa.Le difficoltà, i problemi fisici, le critiche sono ormai un lontano ricordo.la migliore conclusione possibile di una frase che, nel suo personalissimo racconto, sembrava ogni volta dover dire ancora qualcosa, qualcosa di bello.In Puglia Dusan non si è accontentato di un solo gol: ha voluto anche il secondo, a costo di "rubarlo" a un Westonche avrebbe anche esultato volentieri, dopo diverse occasioni in cui era andato vicinissimo a gonfiare la rete.Non possono e non devono farlo, tanto più quando la loro squadra ha bisogno di loro. Vlahovic lo è, un campione. E ora la Juve, grazie a lui, si gode la vista dall'alto.