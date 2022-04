Le parole del giornalista Gianni Visnadi, direttore di calciomercato.com:



"Già a Cagliari sarebbe importante, guardando al futuro come piace al club, ma anche al presente come vorrebbero i tifosi, che il bomber serbo desse una prima risposta ai primi dubbi che cominciano a spuntare sul suo valore e il suo utilizzo. Sei partite e 4 gol a febbraio, 5 partite e 1 gol a marzo. La statistica dice che l’aria di Torino – e probabilmente non solo quella – gli ha fatto male. E aprile è cominciato peggio, senza praticamente mai beccare palla contro l’Inter. La Juventus ha bisogno di Vlahovic, già oggi il più forte attaccante del campionato italiano e potenzialmente a breve uno dei migliori al mondo. Ma Vlahovic ha bisogno della Juventus, che qualcuno lo ricordi ad Allegri".