La lista degli indisponibili bianconeri resterà lunga, ma la Juve recupera alcuni giocatori: Bremer, Di Maria e Vlahovic, infatti, potranno esserci per Juve-Inter. L’attaccante serbo stringe i denti, ma continua a sentire fastidio: l’infiammazione non è del tutto passata, tuttavia va gestita in maniera diversa, trattandosi di una problematica non muscolare. Come scrive Tuttosport, "Allegri vorrebbe poter contare sul suo centravanti, lasciato a riposo anche contro il Psg proprio per evitare forzature: la sensazione, a ieri, è che Vlahovic non sia ancora pronto per partire titolare la super sfida con l’Inter e che il tecnico livornese stia pensando di portarlo in panchina. Ma è ancora presto per la decisione definitiva: oggi pomeriggio la Juventus svolgerà un allenamento chiave per capire chi sarà della partita, dal primo minuto o a gara in corso".