Aurélien, ma non solo. La Juventus lavora sul 2022 per proseguire il ringiovanimento della rosa e la creazione di un nuovo ciclo di vittorie. Il nazionale francese è uno dei migliori talenti classe 2000, ma non l'unico in vista dell’estate prossima.- Per l'attacco, infatti, il primo nome è sempre Dusan, rimasto a Firenze nonostante le offerte personali e al club piuttosto elevate: è lui l'obiettivo al centro delle trattative, che avvenga o meno il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. In tanti s’iscriveranno alla corsa al gioiellino della Fiorentina, che mira a venderlo come un top player. Un'offerta in stile Chiesa può non bastare.Quel 2000 e un altro: Giacomo, sotto contratto con il Sassuolo fino al 2024 e cresciuto nella cantera neroverde, piace molto già dallo scorso mercato. L’Inter, squadra per cui tifa, è sulle sue tracce, ma il mercato prende strade inaspettate. E poi? L'altro colpo, sarà inevitabilmente a centrocampo: qui, oltre al francese già nominato e a nomi come Kamara del Marsiglia ( QUI ), la Juve segue da tempo il classe 2002 olandese Ryan: scuderia Mino Raiola. Forte, ambizioso e pronto per un salto ulteriore dall'Ajax. Come riporta Tuttosport, ha due anni di contratto e può diventare un’occasione a cifre comunque non da saldo. E anche qui l'asta è pronta a partire.