Vlahovic, gol e sorrisi guardando al futuro: i prossimi giorni possono essere decisivi

È stato un grande sospiro di sollievo. Di quelli che liberano tutto, pressione, tensione e anche la rabbia. Il gol dicontro l'Empoli è stato tutto questo, un momento necessario in quella che probabilmente è la fase più complicata dell'avventura del serbo alla Juventus. Ma per allontanare il momento negativo sarà sufficiente?per scacciare tutto ciò che ruota intorno a Vlahovic, perché il rapporto con la tifoseria, e in generale con l'ambiente bianconero, si trascina con una certa fatica ormai da qualche mese. Dall'altra parte, però, Dusan non ha mai nascosto la sua grinta e la sua ambizione, che sono il lato "buono" di quella medaglia che è stata spesso girata dalla parte della frustrazione.

Vlahovic, un gol per (ri)trovarsi: cosa cambia per il futuro?

Intanto DV9, e non solo il suo. Il serbo si è infatti fermato con i tifosi presenti all'allenamento di oggi , mostrando loro gesti di gratitudine per il supporto. Il gol con l'Empoli non deve essere essere una semplice scintilla, ma la fiamma che brilla fino a fine stagione: Vlahovic vuole giocare al meglio le sue carte in questa seconda parte dell'annata. E poi?, ma per quello non si dovrà guardare tanto lontano: come aveva dichiarato Giuntoli, nei prossimi giorni può esserci l'incontro con l'agenteper discutere proprio del futuro del serbo.