Come racconta Tuttosport,ha segnato alla, con il bomber bionico spettatore non pagante a pochi metri di distanza. Un gol tanto bello quanto decisivo sotto tutti i punti di vista. Come raccontava Ruud van Nistelrooy a Gonzalo Higuain ai tempi del Real Madrid, "il gol è come un tubetto di ketchup. Provi a segnare, ma non riesci. Poi quando ti sblocchi, i gol arrivano a cascata. Proprio come quando strizzi il tubetto". È la regola dei grandi numeri 9. Vlahovic si augura che sia così anche per lui.