Si sta giocando in questi istanti la prima frazione di gara della sfida tra Villarreal e Juventus, in quella che è la prima delle 2 partite per decidere chi tra gli spagnoli e i bianconeri riuscirà ad aggiudicarsi il pass per i quarti di finale. E' stata una notte magica per Dusan Vlahovic sin dal primo minuto, o meglio, dopo appena 30 secondi di gioco. Tanto è bastato all'attaccante serbo che, al suo primo pallone toccato in Champions lo trasforma in oro, regalando il momentaneo vantaggio ai suoi fino a questo momento. La sua rete è stata subito celebrata dalla Juve che, ha condiviso un post sui suoi account social omaggiandolo cosi: 'Per la cronaca, quello che vedete nella foto è il primo pallone toccato da Vlahovic in Champions League', con chiaro riferimento all'immagine che lo immortala nel momento di realizzare la sua prima rete europea.