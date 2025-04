Gazzetta – Vlahovic, non indagato ed estraneo ai fatti, e i 100 mila euro alla gioielleria Elysium per un Rolex

Getty Images

Perché si parla di Vlahovic

Alla penultima pagina del decreto di sequestro preventivo legato all'inchiesta sulla gioielleria Elysium, spunta un nome che finora non era mai emerso, nemmeno marginalmente: quello di Dusan; a riportarlo è la Gazzetta dello Sport.L’attaccante serbo della Juventus compare tra le carte per un duplice pagamento da 50mila euro ciascuno, effettuati proprio verso la gioielleria al centro delle indagini.Elysium, secondo l’accusa, veniva utilizzata da alcuni indagati per regolare i pagamenti legati al gioco d’azzardo online, camuffando le transazioni come vendite di orologi e altri oggetti di lusso. La presenza del nome di Vlahovic in questa vicenda, però, non ha nulla a che vedere con il profilo penale come sottolinea Gazzetta: il giocatore non è indagato e non figura nell’elenco di chi ha prestato denaro a Nicolò Fagioli, tra i principali coinvolti nel caso.

Il nome di Vlahovic emerge in una tabella che documenta movimenti di denaro successivi al 24 maggio 2023, giorno in cui venne sequestrato il telefono di Fagioli. Una data significativa, perché evidenzia – secondo l’accusa -, come il sistema di transazioni non si sia fermato nemmeno con l’avvio dell’indagine.Tra i pagamenti registrati: 147mila euro da Fagioli per tre orologi, 15mila euro da Tonali per un bracciale, 40mila da Cancellieri per due Rolex, 9mila da Luciani per un orologio usato, e infine i 100mila euro di Vlahovic per un Rolex Yacht Master.Resta da chiarire se l’acquisto sia stato effettuato per sé o per conto di altri, ma l’ipotesi più accreditata è che l’orologio fosse per uso personale, come riporta Gazzetta. In ogni caso, la posizione del centravanti bianconero appare completamente estranea all’indagine, limitandosi a un’operazione d’acquisto in un contesto finito poi sotto la lente della magistratura.