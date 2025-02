La Juventus esalta Vlahovic: 'giocata pesantissima', ma nella sua partita c'è molto di più VIDEO

sabattini

La serata di Vlahovic a Cagliari

I numeri di Vlahovic

La, tramite il proprio sito ufficiale, dedica un po' di spazio a tornato ad essere protagonista nel match di ieri sera contro ilche ha giocato dal primo minuto e, alla fine, ha deciso con il suo goal al 12'.C'è una giocata che, più di ogni altra, ha spaccato la partita. Perchè è arrivata nel momento giusto, perchè ha consegnato un meritato vantaggio ai bianconeri, e perchè è stato un episodio pesantissimo. Parliamo, ovviamente, del goal di Vlahovic.

CIFRA TONDA

ALTRI NUMERI?

A PROPOSITO DI DRIBBLING

Dusan Vlahovic (42 goal, otto assist) è il quinto giocatore a toccare quota 50 partecipazioni attive a una rete con una singola squadra in Serie A dal suo arrivo alla Juventus nel febbraio 2022, dopo Lautaro Martinez con l'Inter (78), Rafael Leão con il Milan (61), Ademola Lookman con l'Atalanta (59) e Victor Osimhen con il Napoli (54). Non solo: Dusan ha toccato quota 50 partecipazioni attive a una rete in Serie A con la Juventus in 95 presenze complessive e dal 2019/20 (sua prima stagione con goal in Serie A), nessun giocatore ha realizzato più reti di lui contro il Cagliari in Serie A: otto, al pari di Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez.Quello di Vlahovic è il goal numero 5.400 realizzato dalla Juventus in Serie A, almeno 35 in più rispetto a qualunque altra squadra (segue l’Inter a 5365).24 passaggi, 2 tiri in porta, 1 goal, 10 duelli (più di tutti), 2 dribbling positivi (più di tutti). Anche in questo c'è la gara di Dusan a Cagliari.Al minuto 13 Dusan sfrutta un disimpegno errato della difesa rossoblù, scatta prima di tutti, ruba palla, si invola e, solo davanti a Caprile... ecco la giocata.