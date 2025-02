Gazzetta - Vlahovic, il retroscena: 'vuole arrivare a fine contratto per un ingaggio simile all'attuale'

sabattini

L'incontro potenzialmente decisivo, inizialmente in programma a calciomercato chiuso, è previsto durante la sosta di marzo . Tra poco più di un mesee lasi troveranno faccia a faccia per chiarire una volta per tutte - o almeno questa è l'idea - la situazione sul rinnovo, ancora più spinosa adesso che il serbo ha perso terreno nelle gerarchie di Thiago Motta in presenza di uno straripante Randal Kolo Muani Stando a La Gazzetta dello Sport,. Cosa che però non ha mai detto espressamente al club bianconero, che infatti vuole chiarezza.

Quanto guadagna Vlahovic alla Juventus

Nel momento in cui è approdato alla Juventus, nel mese di gennaio di tre anni fa, Vlahovic ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con ingaggio da 7 milioni di euro a stagione a salire, che nel 2024/2025 diventeranno 12.Il numero 9 è il giocatore più pagato della rosa e dell'intera Serie A, superando anche Lautaro Martinez dell'Inter che si ferma a 9 milioni (più 2 di eventuali bonus).