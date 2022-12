E' tornato a Torino, ma i problemi da smaltire solo ancora tanti. Dusancombatte infatti ogni giorno con la pubalgia, che ne ha condizionato il rendimento negli ultimi mesi e, dopo gli esami dell'altro giorno, si allena seguendo un programma personalizzato che possa rimetterlo in carreggiata il prima possibile. Intanto, però, intorno a lui si è scatenato anche il mercato: come riporta La Stampa, ci sono due big di Premier League pronte a puntarci già a gennaio. L'Arsenal e il Chelsea, serviranno cifre importantissime per far vacillare la Juve.