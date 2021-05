L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, corteggiato da mezza Serie A tra cui la Juventus, è intervenuto al portale serbo Meridian Sport soffermandosi sul suo futuro e sulla stagione: "Mi dispiace che la stagione finisca ora. Ma non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza così a lungo, che non ce l’abbiamo fatta a trovarci in una posizione in classifica migliore. Mi dispiace che i miei obiettivi non siano stati di aiuto per beni maggiori. Mihajlovic? È una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutarlo, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in futuro. Cambiare campionato? Non si sa mai. Può succedere domani, o forse potrei rimanere in Serie A per tutta la carriera".