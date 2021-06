A Radio Marte, Valcareggi parla del futuro di Vlahovic: "Dusan Vlahovic resta a Firenze? Sì. Vlahovic è come un’azione in borsa che sta crescendo. Ora vale 50 milioni, ma può arrivare a 60, 80 o anche 90, senza problemi, se si conferma. Neanche a lui conviene andare via: gli conviene firmare un bel contratto con ricchi bonus, per poi cambiare squadra tra tre anni. Io ho preso tante critiche, perché c’era chi diceva che Vlahovic dovesse andare via a farsi le ossa: se avessero ascoltato certa gente, adesso saremmo in Serie B”.