Il futuro di Dusansembra abbastanza definito al momento. Al termine di questa stagione, il calciatore serbo sarà legato alla Juventus per altri due campionati, con il contratto che scadrà nel giugno del 2026. Il suo agente e il direttore sportivo Giuntoli hanno già iniziato a discutere sulla possibilità di estendere il rapporto contrattuale, almeno di un ulteriore anno.Questa mossa potrebbe avere due obiettivi principali: da un lato, ammortizzare in modo più graduale il costo del trasferimento, e dall'altro, spalmare l'ingaggio del giocatore, che è destinato a salire a 12 milioni di euro per le prossime due stagioni. Ne scrive Tuttosport.