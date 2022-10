Tutta la rabbia di Dusannel, programma speciale disu. Il focus è stato proprio sull'attaccante serbo, tra i più criticati dei giocatori bianconeri reduci dal ko di San Siro contro la squadra di Stefano Pioli. Nel servizio dell'emittente vengono svelati tanti retroscena sulla partita, e si parte proprio dal numero nove bianconero: nervoso, nervosissimo.Vlahovic ha iniziato ad accusare la frustrazione, i palloni mai arrivati, la cattiva comunicazione con i compagni. E' però l'errore in appoggio a fargli perdere la lucidità: prima calcia il pallone in tribuna in preda alla stizza, poi corre verso il quarto uomo per farsi ridare un'altra palla, così da metterla subito a centrocampo. Subito dopo, l'azione si conclude in un nulla di fatto e Dusan urla fortissimo, probabilmente a se stesso.L'USCITA E LEAO - Allegri, visto anche il nervosismo, decide di sostituire Vlahovic. Dusan esce senza fiatare, ma visibilmente contrariato dalla prestazione fornita. "Stai tranquillo", gli dice l'allenatore. Ma in panchina DV9 non si placa:In un frame, si nota proprio la reazione di Vlahovic, non esattamente tranquilla...