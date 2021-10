è sotto attacco da parte dei suoi tifosi, dopo che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha di fatto chiuso alla possibilità di rinnovo con un comunicato ufficiale. L'attaccante serbo e gli agenti sono sommersidalle critiche in queste ore, tra chi accusa di tradimento e chi non vuole più vederlo in campo. Firenze e i tifosi viola non ci stanno.- In tantissimi sono dalla parte di Commisso e a Vlahovic rinfacciano di essere privo di riconoscenza e avido. Ma non solo. C’è anche chi non ha mancato di sottolineare l’incapacità di gestire la vicenda da parte della società, togliendo Vlahovic dal mercato e dalle super offerte senza avere la sicurezza della firma sul rinnovo. La soluzione? Per alcuni: “Tribuna fino a giugno 2023”. Impossibile da vedere, per non deprezzare il giocatore e non perderne l'utilità nel gioco di Italiano.- Ma come è passato da erede di Batistuta a traditore in un attimo? Gianni De Magistris, simbolo dello sport di Firenze, ferito prova a rispondere: "Sto con Rocco. E’ giusto non farsi prendere in giro. Però - dice alla Gazzetta - era giusto far scoppiare questa bomba ora con la squadra che ha riacceso la fantasia dei tifosi? Anche le bombe sportive fanno danni.E perché la Fiorentina pur sapendo che c’erano problemi col contratto di Vlahovic non ha comprato un’alternativa vera. Kokorin non c’entra niente con ’sto calcio". E a lui si aggiunge un'altra storica voce, Giovanni, che entra duro: "Io farei giocare Kokorin. Gli darei 3-4 partite da titolare per mostrare il suo valore. Vlahovic? Se uno che guadagna 800 mila euro rifiuta 4-5 milioni vuol dire che è convinto che prima o poi quei soldi arriveranno da altre parti. Commisso ha fatto bene a spiegare ai tifosi quale è la situazione". Insomma, Firenze, ferita, ha già scaricato Vlahovic, che ora attende di incrociare i tifosi il prossimo 24 ottobre al Franchi...