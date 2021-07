La Fiorentina è in pressing super rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. I viola vogliono blindare l'attaccante serbo che piace a diverse big tra le quali c'è anche la Juventus. I bianconeri osservato gli sviluppi alla finestra, aspettando il momento giusto per affondare il colpo. A oggi però, come racconta Calciomercato.com, il futuro del giocatore sembra sempre più vicino a una permanenza a Firenze: il giocatore ha aperto alla possibilità del rinnovo, ma nel contratto vuole inserire una clausola rescissoria con la quale può liberarsi già dal prossimo anno. La società valuta l'ipotesi, e vorrebbe metterla intorno ai 65 milioni di euro.