La Juventus è alla finestra per. Messaggi a distanza tra la Fiorentina e l'attaccante, che rispondendo a un tifoso che gli ha chiesto del rinnovo ha detto: "Aspetto l'offerta e firmo". A oggi però proposte da parte del club non ne sono arrivate. La scadenza è sempre fissata per il 2023 e i bianconeri sono pronti a preparare una proposta se dovessero esserci margini per una trattativa. Dopo l'amichevole di ieri della squadra di Italiano (per il serbo 45' senza gol) Vlahovic si è fermato a parlare con il dg Joe Barone: sorrisi e allenamenti extra con tanto di cross da parte di Barone. Come fa sapere il Corriere dello Sport, però, in agenda non sono previsti appuntamenti per parlare del rinnovo. E la Juve ci pensa...