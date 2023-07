Dusansta lavorando per recuperare la forma fisica dopo aver avuto alcuni problemi alla pubalgia nell'ultimo anno. E non solo. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,, con la possibilità di testarlo in alcune amichevoli prima dell'inizio ufficiale della stagione.Quando è in buona salute e viene impiegato nel modo giusto, Vlahovic è considerato un giovane centravanti di grande talento. I numeri che ha messo insieme alla Fiorentina prima di trasferirsi alla Juventus parlano da soli: ha segnato 38 gol nelle ultime 58 partite giocate in Serie A con i viola. L'obiettivo della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri sarà quello di far tornare Vlahovic il giocatore ammirato a Firenze, sfruttando le sue doti di attaccante per contribuire al successo della squadra bianconera.