Tuttosport - Vlahovic, altro contatto con il Fenerbahce: 'ora l'attaccante è meno scettico'

Getty Images

Le prime voci - o meglio, quelle più insistenti - hanno iniziato a prendere corpo nelle scorse ore , l'indiscrezione rimbalzata dalla Turchia, dove si è persino parlato di un incontro imminente tra l'attaccante dellae la dirigenza del club che ha in panchina José Mourinho, notizia che però non ha trovato riscontri tra i media italiani. A fare il punto della situazione oggi è Tuttosport, che in realtà non esclude affatto l'ipotesi di un contatto tra le parti e anzi sostiene che questo sia stato visto alla Continassa come "un segnale di come qualcosa in fondo si stia muovendo e di come il mercato possa davvero incendiarsi in un secondo".

Vlahovic-Fenerbahce, come stanno le cose

La situazione con la Juventus

Fosse dipeso dal tecnico portoghese, del resto, il numero 9 bianconero sarebbe già con la divisa ufficiale, ad allenarsi alle sue dipendenze. Lo aveva indicato a tempo debito ai suoi e continua a farlo, almeno finché non si muoverà una foglia sul serbo (in particolare daldi Massimiliano Allegri, per cui però il tema centravanti non è al momento una priorità assoluta). La grande novità è che quest’ultimo ora pare meno scettico sulla proposta turca, ed è l’effetto del tempo che passa, del raduno che si avvicina, così come è imminente ormai l’ora delle decisioni."Vlahovic è atteso al ritiro bianconero del 24 luglio e su questo non ci sono controindicazioni, per il momento", scrive Tuttosport. "Sarà perciò con i compagni dal primo giorno, nessun trattamento differente o destinazione campo due della Continassa. No, l’obiettivo della dirigenza è quello di mantenere i rapporti saldi con il calciatore e l’entourage, e così sono rimasti pure nei recenti colloqui, quelli in cui gli agenti del serbo hanno ribadito la necessità di una buonuscita per facilitare l’addio a Torino. Di fatto, Damien Comolli un accordo l’ha strappato, quantomeno di massima, ossia senza fare i conti con il terzo disposto a caricarsi Dusan sulle spalle e a metterlo a disposizione della propria squadra. Alla richiesta di 10 milioni di euro totali - 5 all’attaccante e altrettanti a Ristic - per agevolare il finale anticipato, il dg ha ribadito la necessità di un’offerta almeno da 25 milioni, così da ricavare il fondo per i saluti e non generare quella minusvalenza che tutti vogliono evitare, e che pure resta lì, come spettro associato alla trattativa, pensiero fisso se si tocca l’argomento DV9. Di tempo, comunque, ce n’è. Non tantissimo. Ma è abbastanza per respirare ad ampi polmoni e valutare ogni situazione. Comprese quelle che sembrano impossibili oggi per il club - vedi la risoluzione -, comprese quelle che oggi il giocatore fatica a prendere davvero in considerazione. Cioè proprio il Fenerbahce. Tralasciando l’Arabia Saudita, però, è proprio il club turco l’unico a potergli garantire certe cifre e certi impegni, magari sperando in una sponda diretta dei bianconeri. Quale? Non è totalmente da escludere un prestito, per il quale il presupposto è un prolungamento tra Juve e Vlahovic, almeno di un anno e spalmando l’intero ingaggio".





