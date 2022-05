Le parole di Dusan Vlahovic al Salone del Libro:



SEI FELICE? - "Sì, sono felicissimo, la mia vita sta andando bene, sono sano, i miei stanno bene, tutte le persone che mi circondano stanno bene. Questo è l'importante, essere felici con l'affetto del pubblico, dei tifosi, mi dà la spinta in più, anche se sei stanco e non ce la fai. Ti spinge avanti a far sì che non puoi neanche immaginare. Sono felicissimo di stare nella Juve, l'ho voluta tanto e spero di raggiungere altri obiettivi, di vincere tante cose e niente, non aggiungerei nient'altro".