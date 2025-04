Vlahovic-Fagioli, quello sguardo fisso dell'attaccante dopo il City. Ora ha un altro significato?

AFP via Getty Images

Dopo due anni di indagini, la Procura di Milano è tornata a far luce sul caso legato a Nicolò Fagioli, ricordando come il centrocampista – attualmente in prestito alla Fiorentina – per far fronte ai debiti accumulati con il gioco d'azzardo, si sia avvalso non solo delle proprie risorse, ma anche di prestiti ricevuti da terze persone.Tra i nomi che tornano nei documenti investigativi figura ancora una volta quello di Federico Gatti. Il difensore bianconero, già citato da Fagioli nella sua deposizione dell’ottobre 2023, aveva offerto un aiuto concreto al compagno in difficoltà. "Gatti mi prestò dei soldi che non ho ancora restituito e che tuttora mi chiede indietro", aveva dichiarato il centrocampista. Si trattava, nello specifico, di un bonifico da 40mila euro.

Un gesto simile era arrivato anche da Radu Dragusin, ex prodotto del settore giovanile juventino e oggi protagonista in Premier League. Ma la vera novità emersa negli atti è un nome pesante, destinato a far discutere: Dusan Vlahovic.Le carte non chiariscono ancora nei dettagli il tipo di coinvolgimento dell'attaccante serbo – che, si precisa, non risulta indagato – ma la sua presenza nel fascicolo riaccende i riflettori su alcuni episodi passati.Uno, in particolare, è tornato alla memoria degli appassionati: nel novembre 2024, la Juventus pubblicò un documentario dedicato al difficile percorso personale affrontato da Fagioli, raccontato con grande apertura dal calciatore stesso. Poche settimane più tardi, in occasione di una vittoria di prestigio contro il Manchester City, le telecamere colsero un momento che fece molto discutere i tifosi sui social: a festeggiamenti in corso, mentre tutta la squadra esultava,Un frammento silenzioso, quasi invisibile, che ora viene riletto con occhi diversi. Alla luce degli sviluppi giudiziari, anche piccoli gesti acquisiscono nuovi significati, lasciando intendere quanto questa vicenda abbia inciso non solo sul piano personale, ma anche sulle dinamiche interne allo spogliatoio bianconero.