Si è conclusa ieri la prima settimana di sosta per le gare delle nazionali, con l'Italia che sarà impegnata questa sera nella sfida contro l'Ucraina in quella che sarà una partita fondamentale per accedere ai prossimi Europei. Ma quella di ieri è stata una giornata speciale soprattutto per, che ha centrato la qualificazione con la sua Serbia grazie al pareggio per 2-2 ottenuto contro la Bulgaria. DV9 è entrato a circa 30 minuti dalla fine del match, presentandosi in maniera smagliante rispetto alle ultime uscite in bianconero.- Nella mezz'ora disputata ci sarebbe stato il tempo anche per unper un'irregolarità. Questo è però un, dato che a Vlhaovic manca il gol con la Juve da più di un mese e ora deve trovare una svolta per tornare ad essere un punto fondamentale per l'attacco della Vecchia Signora e per l'intera squadra.